Lo tiene claro. Florcita Polo reapareció en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” junto a su esposo Néstor Villanueva, quien demostrará que es un trome en la cocina. La pareja se enfrentará a Nesty y su novia Mayra Goñi, el próximo domingo.

Pero al ser consultada sobre la candidatura de Monique Pardo, quien ha recibido varias criticas y, además de ser comparada con Susy Díaz, su mamá, Flor no dudó en responder.

¿Qué opinas sobre el lanzamiento de Monique Pardo a la política?

Luego que criticó a mi mamá y dijo que su candidatura fue un chiste, solo le deseo lo mejor, que estudie para que pueda ser una buena congresista, mi mamá se preparó antes de ingresar al Congreso, no fue una improvisada. Mi congresista favorita es mi mamá, es muy inteligente y todo el mundo lo sabe, solo que ella hace un personaje.

¿Te lanzarías al Congreso?

No está en mi planes incursionar en la política, se necesita mucha preparación, y por ahora mi prioridad son mis hijos. A todos los postulantes les deseo lo mejor.

¿Has pensado en tener más hijos?

Queremos la mujercita, pero mi último hijito está muy chiquito todavía, eso será más adelante. Y si no se llega a dar, nosotros estamos felices con nuestros dos hijos.

Te has operado hace dos meses, ¿ya estás recuperada totalmente?

Me hice un lipoláser, que es un método muy efectivo, en la cintura, abdomen y brazos, y a los cinco días ya estaba recuperada, podía hacer mis actividades con normalidad. Lo que me va a costar es mantener mi nueva figura, he bajado mucho de peso, por eso ahora estoy comiendo sano y entreno muy duro, no quiero volverme a engordar, no quiero ningún retoque más.