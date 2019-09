La exbailarina Florcita Polo se alejó por mucho tiempo de la televisión pero esta tarde ella regresó por todo lo alto, pues está participando en un concurso.

Florcita Polo se ha dejado ver, luego de varios años en la TV, y lo ha hecho con un radical cambio que denota que su alejamiento de los medios le ha hecho bien.

La hija de Susy Díaz confesó que hace solo 17 días se sometió a una cirucía estética.

Así lucía Florcita Polo hace unos años

“Tengo 17 días de operada, ahora soy una nueva Flor, uno siempre cambia para mejor. Soy una nueva Flor y lo demás quedó en el pasado”, dijo.

Incluso, Florcita Polo señaló estar lista para representar al Perú en el concurso de belleza "Señora Perú".

Sobre sus escándalos, Florcita Polo dijo que todo eso quedó en el pasado. “Sí, esas cosas quedaron en el pasado, ahora soy distinta, tengo mis hijos y quiero darles una buena educación”, agregó.

“Si me llaman (para armar un escándalo), no lo voy a pensar, es para otras personas, para mí no. Si me llaman para Señora Perúy, estoy trabajando mucho, me encantaría, soy sé que tengo cualidades”, finalizó.