Florcita Polo se presentó este jueves en el programa “Magaly Tv: La Firme” para desmentir a Néstor Villanueva, quien ha negado haberla agredido física y psicológicamente. La hija de Susy Díaz no solo detalló los episodios de violencia que habría sufrido durante su matrimonio de más de 10 años, sino también confirmó que el cantante no aportaba económicamente en su hogar.

Tras afirmar que Néstor le advirtió que no solventaría ningún gasto que implique su separación legal, Florcita Polo terminó revelando que su expareja ni siquiera financió su ceremonia de matrimonio, por lo que sus palabras ya no la sorprenden.

“Ni en la conciliación gastó ni un sol, pero el señor está acostumbrado porque te cuento que nos casamos y él no gasto ni un sol de su bolsillo. Mi hijo nació y tampoco gastó ni un sol”, señaló la influencer.

Florcita Polo afirmó que fue su madre, Susy Díaz, quien siempre ha velado por su bienestar y el de sus hijos, y que ella cubría todas sus necesidades básicas e incluso el alquiler de su vivienda.

“Yo me encargaba de casi todos los gastos, mi mamá me tenía que ayudar a veces, ella pagaba el alquiler del departamento. Siempre ha estado ahí conmigo, hasta los pañales ha pagado mi mamá”, acotó.

¿Le dio su herencia?

Florcita Polo acabó con el misterio y finalmente confirmó que la fuerte suma de dinero que recibió como herencia, tras la muerte de su padre, Augusto Polo Campos, se la prestó a Néstor Villanueva para que compre un departamento, y que a la fecha no ha cumplido con devolver.

“Él me botó de la casa, (que compró) con el dinero que yo le di de la herencia de mi padre y ni siquiera me ha devuelto. Él me dijo que le preste el dinero para la inicial”, comentó antes de revelar que el inmueble iba a ser para que ambos vivan.

