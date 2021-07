La modelo Francesca Zignago reveló que fue operada seis años después de sufrir una terrible lesión mientras participaba en el reality “Esto es guerra”.

A través de Instagram, la recordada ‘peque’ contó que sufrió durante varios años por esta lesión: “Llevo 6 años con esta lesión que me limitaba demasiado. Le tuve que bajar 3 cambios a mi vida (a la fuerza), porque el hombro se me salía en cualquier momento y es dolorosísimo”.

“La decisión de operarse no es fácil, pero siento que todo calzo perfecto y era ahora o nunca. Gracias por todos los mensajitos lindos, las llamadas y FaceTime que me han hecho. Tengo mucha suerte de tenerlos a ustedes y a mi familia que me ha apoyado tanto en estos momentos!! Estoy feliz y esperanzada con lo que se viene, ahora solo a tener paciencia para recuperarme pronto”, agregó.

Según contó Francesca Zignago en las Instagram Stories, no podía realizar fuerza ni movimientos bruscos porque su hombro se movía:

“Por fin me operé del hombro, no saben la lesión que tenía hace seis años, era fatal y cada vez que hacía un movimiento brusco, se me salía el hombro”, explicó.

La modelo admitió que la lesión fue resultado de una competencia en “Esto es guerra”: “Tuve un golpe en seco por estar en un programa, en “Esto es guerra” y nada, me saqué la mi*** literalmente”.

Fuente: América TV | Instagram Francesca Zignago

