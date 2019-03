Francisca Aronsson denuncia que sufrió acoso sexual al aceptar una videollamada

La joven actriz Francisca Aronsson, con solo 12 años de edad, ha sorprendido por su gran arte en las pantallas, sin embargo, no todo ha sido alegría para ella, ya que contó la terrible experiencia que vivió en redes sociales.

Francisca Aronsson denunció públicamente que sufrió de acoso sexual vía Skype. "Sucedió el año pasado, un chico me llamaba constantemente vía Skype y cometí el error de aceptar la videollamada y me enseñó su parte íntima. Me quedé traumada, me dio mucha rabia, fue duro", dijo en una entrevista para La República.

La actriz peruana también señaló que el acosador siguió molestándola. "Tengo cuidado con las redes sociales, no doy mi número de celular, no hago conversaciones en privado, solo contesto mensajes abiertos. He vuelto a ser acosada por el mismo chico, otra vez me llama por Skype, pero lo he bloqueado".

Por último, Aronsson contó por qué no denunciará a su acosor ante el Poder Judicial. "Me encantaría denunciar porque ese tipo no se merece nada, pero lamentablemente denuncias y todo queda en nada. Y ahora que hasta los congresistas son acusados de acoso, me desanima más. Se siente un poco de frustración, ¡cuándo vas a cambiar, Perú!", sentenció.

