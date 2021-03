La actriz peruana sueca, Francisca Aronsson aseguró que aún no se considera una persona famosa, pese a haber participado en una gran producción española como la serie ‘El Internado: Las cumbres’ de Amazon Prime Video y de su rica trayectoria en televisión y el cine peruano.

Con gran sencillez, la actriz de 14 años, reconoció que le queda un largo camino por recorrer. Además, contó todos los sacrificios que tuvo que hacer para ponerse en la piel de Rita, su personaje en la serie española.

“El término famoso es demasiado grande, las cosas se darán poco a poco. Yo soy una persona conocida y es un mundo muy competitivo el de la actuación. Uno debe seguir trabajando para conseguir lo que quiere y estar luchando por los castings y por los proyectos. No me considero famosa, yo recién estoy comenzando. El Internado ha sido un paso y pienso que fue una gran oportunidad para que otras personas de otros países me puedan conocer”, señaló Francisca Aronsson en una entrevista para el grupo El Comercio.

Sacrificios para personificar a ‘Rita’

Para Francisca su personaje, ‘Rita’, fue todo un reto actoral. Algo totalmente diferente a lo que ha hecho en el pasado, sin embargo disfrutó interpretarlo. El proceso del casting fue largo y se emocionó al conocer que lo había logrado.

“Uno de los sacrificios, en el tema actoral, fue contarme el pelo, de que sea un personaje lésbico, un personaje donde daba mi primer beso en pantalla, algo que no había hecho en alguna producción. También está el tema del canto, canté el Ave María en la iglesia y el tema del acento fue algo distinto en mi carrera”, recordó con alegría.

“Hay un antes y después de Rita en mi carrera actoral y en mi vida personal, siento que Rita me ha hecho madurar mucho. Aterricé en mi carrera, me di cuenta de que iba a crecer y que los personajes iban a cambiar de acuerdo a mi crecimiento. Este personaje fue una prueba de ello y para mí fue un golpe positivo y era lo que necesitaba”, reconoció.

¿Fue un reto el acento español?

Francisca contó que el tema del acento español lo estuvo preparando durante el tiempo de entrenamiento. Ella tuvo a su favor que vivió en Madrid durante cinco años con su familia cuando era pequeña, lo que la ayudó a tener un dejo más natural.

“Tengo videos donde tengo 4 o 5 años donde hablaba como una española, nada de sueca ni peruana, sino española… Desde muy pequeña tengo el acento español en el USB de mi cabeza y volver a ese país y trabajar fue un placer. Aun así hubo trabajo para llegar al acento. Traté de darle mucho punche y espero para próximas producciones seguir trabajando en ello”, reflexionó.

Tras cerca de siete años en la actuación, Francisca Arronson está en busca de nuevos desafíos actorales, nuevos personajes que la reten como actriz y como persona tal como lo hizo Rita de ‘El Internado: Las cumbres’.

