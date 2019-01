​Franck Mendoza rompe su silencio tras fuertes acusaciones de Lesly Águila

El cantante de cumbia, Franck Mendoza, se refirió a su expareja Lesly Águila quien esta mañana lo dejó mal parado en sus redes sociales, al revelar que pasó duros momentos y que le rompieron el corazón.

"¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia. También pienso que cuando en una relación se falta el respeto de diferentes maneras es mejor poner fin y ¡seguir!", escribió Lesly Águila.

Franck Mendoza escribió unas extensas líneas en su cuenta de Instagram donde deja claro que: “si hablar de mí, te hace menos culpable, adelante!! Necesitas odiarme para no odiarte”.

De inmediato, Franck Mendoza recibió los comentarios de sus seguidores, quienes se muestran confundidos por lo que pasa entre la expareja del mundo de la cumbia.

Este es el mensaje que Franck Mendoza escribió hoy:

“Soy un tipo que cuenta chistes después de la Tormenta !

Quien monta citas después del Apocalipsis !

Y si hablar de Mi , te hace menos culpable , adelante!! Necesitas Odiarme para no Odiarte

Buen Jueves y que Dios los bendiga!”

