Las frases más polémicas de Tony Rosado por las que será investigado por la Fiscalía

“Si el hombre ha matado a la mujer, es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso”. Tony Rosado desató más polémica de la que habitualmente genera por estas recientes declaraciones con las que trató de justificar la creciente violencia contra la mujer y su agresivo discurso en contra del género femenino durante sus conciertos.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, no tardó en condenar al cantante y solicitó que la Fiscalía le abra investigación por apología a la agresión contra la mujer y el Ministerio Público recogió el pedido. “El Ministerio Público dispuso abrir 60 días de Investigación Preliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como ‘Tony Rosado’, como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres”, anunció la Fiscalía en Twitter.

Es que para Rosado, con más de 30 años de trayectoria como solista y exintegrante de Armonía 10, agredir a la mujer durante sus presentaciones es usual y como nadie lo cuestiona, él impune sigue con esa agresividad sin límite. Aquí algunas “perlas”.

“Si hoy conoces a una mujer, si la ves tranquila y calladita, no te vayas a enamorar, no te dejes engañar, porque esas calladitas son las grandes pende... Si ves a una chica que es saltarina no te enamores, levántala nomás”.

El cantante, además de ese “verbo florido”, no tiene reparo en subir al escenario a mujeres que siguen su carrera y con el pretexto de la diversión las toca a su regalada gana.

Machismo puro, la mujer es culpable de todo, se merece el desprecio por ejercer su libertad. También Rosado insulta a las mujeres que considera “calculadoras”.

“Ahora el amor ya no existe, ahora manda el billete. Cuando la conocí, me contó una historia muy triste, que la habían engañado. Me dijiste ‘ya no quiero sufrir’, pero cuando saqué la billetera, al toque se bajó el calzón. ‘Tony, vamos, ¿cómo es?’, me dijo”.