Hija de Alejandra Guzmán se despide de la cantante a través de polémicos mensajes

Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, se despidió de su madre y lo hizo sin antes publicar polémicos mensajes en su cuanta de Instagram.

Antes de que Frida Sofía escribiera "BYE MAMÁ", la joven decidió dejar por sentado el motivo de su enojo con Alejandra Guzmán.

La joven negó que este molesta debido a la ausencia de la cantante mexicana cuando era niña y adolescente, pues es algo a lo que se acostumbró.

"Obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, ni de mi vida como figura maternal (...) lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel".

Frida Sofía negó haber hecho pública su molestia por querer ganar fama. "Sí es un circo, pero aquí ya no me hago la payasa como siempre. ósea que no, no es ingún tipo de publicidad, no necesito car*** en nadie para brillar".

Luego se despidió de Alejandra Guzmán con un "BYE MAMÁ".