Pablo Moctezuma, padre Frida Sofía, se refirió a las acusaciones que hizo su hija contra su abuelo Enrique Guzmán, de 78 años, a quien denunció públicamente de haberla tocado inapropiadamente cuando ella tenía 5 años.

En una conversación con el programa “De Primera Mano”, el empresario y expareja de la cantante Alejandra Guzmán señaló que respalda a su hija.

“Sorprendido de todo esto que ha salido a la luz. Estas nuevas declaraciones tan fuertes de mi hija hacia este señor, lo cual obviamente no tengo duda alguna y apoyo a Frida al cien por ciento. Estuve con ella en Miami y hablamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía idea. Le daba miedo decirme y de haber sabido creo que de haber visto a este señor no se qué hubiera pasado”, dijo Pablo Moctezuma para el programa “De Primera Mano”.

Además, Moctezuma aclaró que él y Enrique Guzmán nunca han tenido una buena relación. Además, él aseguró que su ruptura con la cantante Alejandra Guzmán fue en gran parte por el cantante.

“Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida. No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de hacerse el sufrido y que no se acuerda mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él. Es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien. Mi ruptura con Alejandra él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida”, explicó.

Por otro lado, Pablo Moctezuma reveló que por consejo de Enrique Guzmán, Alejandra le puso el apellido Guzmán a Frida Sofía y no el suyo, pese a ser el padre biológico.

“Quiero que sepa toda la gente, estoy al margen de esto, pero llega un momento en el que hay que defender lo que quieres, amo a Frida y siempre quise estar con ella. Me fue robada, él fue quien incitó a que se robaran a mi hija y le pusieron el apellido Guzmán. Vivimos juntos, tuvimos un pleito, a Alejandra la quiero mucho y tiene muchos problemas por los comportamientos de sus padres”, narró.

