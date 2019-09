Alejandra Guzmán conmovió a más de uno tras romper en llanto y enviarle un mensaje de amor a Frida Sofia a través de un programa de televisión. “Ven y abrázame; te amo, te necesito”, dijo la cantante a la cámaras de “Al Rojo Vivo” después de asegurar que la reconciliación con su hija debería ser en privado.

Tras las declaraciones de la intérprete de “Yo te esperaba”, la joven se presentó en el Festival Unidos por la Música, y ahí fue cuestionada sobre la situación, pero tal parece que la reconciliación aún llega pues aseguró que su mamá la tiene bloqueada de todas partes.

Captura: Al Rojo Vivo | Telemundo

"No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria", dijo con ironía.

| Captura: Un nuevo Día | Telemundo

“Ya escupí el veneno”

“Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita, en serio, todo el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué, y de lo cual yo tengo que sobrepasar, tengo que seguir con mi vida”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que su familia materna también la tiene bloqueada en redes sociales, es por ello que no pudo comentar la foto del bebé de Luis Enrique, el hermano de Alejandra Guzmán.