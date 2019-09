El próximo 22 de noviembre se estrenará la segunda parte de la taquillera película de dibujos animados Frozen 2, para el deleite de todos los fanáticos, que ya esperaban esta segunda entrega.

Una de las novedades es que Elsa, la princesa de Arendelle, tampoco tendrá una pareja en esta segunda entrega y así lo explicaron los productores.

“Como en la primera película, Elsa no estará definida por un interés amoroso. Hay demasiadas películas en las que la mujer gira en torno a su interés romántico. Esa no es la historia que queremos contar. Lo que realmente queremos abordar es como se enfrenta a sus poderes, como crece con ellos y encuentra su lugar en el mundo, buscando y encontrando respuestas a misterios que nunca se han conocido”, señaló la creadora del tema “Let it go”, Kristen Anderson Lopez.

De esta manera, quieren mostrar a una princesa diferente, la cual no tiene un interés amatorio en la trama de su historia.