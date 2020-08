La guerra no tiene cuando acabar. Nos referimos a Karen Schwarz y Rodrigo González quienes se volverán a enfrentar no desde el mismo canal, sino en dos televisoras distintas, pues ambos competirán con sus respectivos programas de espectáculo tras una para de varios meses. En primer lugar, la ex Miss Perú ocuparía el horario que dejó “Peluchín” con su programa “Válgame Dios”

Y por el lado de González , él volvería a las pantallas después de varios meses tras haber sido despedido de Latina junto con Gigi Mitre, quien presentó su carta de renuncia en apoyo a su amigo. Como se recuerda sus disputas con Karen calentaron el espectáculo, pero lo que rebasó a paciencia del ahijado de Magaly Medina fue que contrataran a Cathy Sáenz su archienemiga quien le ganó una demanda por difamación.

Cabe mencionar, que Karen volvería a la pantalla tras haber dado a luz y por la pandemia del Coronavirus, con su programa “Modo espectáculo” vía Latina, que iría en el mismo horario que tendrá Rodrigo González con Gigi Mitre, “Amor con fuego”, que irá de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Willax TV.

Trascendió que “En Modo espectáculos” saldrá el martes 1 de setiembre, mientras que “Amor con fuego” debutará la tercera semana de ese mismo mes.