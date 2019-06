Gabriel Soto arremete contra su exesposa Geraldine Bazán con fuerte mensaje│FOTO

Gabriel Soto volvió a causar polémica tras escribir un fuerte mensaje contra su exesposa Geraldine Bazán a través de Instagram.

Todo comenzó cuando Geraldine Bazán compartió unas fotografías abrazando a las hijas de ambos y contó que se había separado de las niñas porque tenía que trabajar.

"Me toco trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!!", escribió la actriz.

Gabriel Soto sorprendió a todos y escribió, en esta foto, que él pagaba todos los gastos tanto de las niñas como de la misma Geraldine Bazán, dejando a entrever que trabajaba por elección y no por necesidad: "¿Cómo sacrificio si la elección de trabajar es tuya? Porque necesidad (no hay) ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti".

Recordemos que Gabriel Soto y Geraldine Bazán mantienen una pésima relación desde su divorcio luego que la actriz lo acusara públicamente de ser infiel con la actriz Irina Baeva.