Gabriel Soto defiende a Irina Baeva tras ser tildada como la amante por su exesposa Geraldine Bazán

Gabriel Soto salió en defensa de su pareja, la actriz rusa Irina Baeva, luego que su exesposa, la también actriz Geraldine Bazán, la señalara como la responsable del quiebre de su matrimonio.

En entrevista con People en Español, el actor mexicano no entró en detalles pero afirmó que nadie debería juzgar la situación porque no saben cómo sucedieron las cosas.

"Se ha hablado muchísimo de mí en los últimos dos años. Es un tema complejo, lo único que sí quiero dejar claro es que como seres humanos nos merecemos no solamente un respeto sino también creo que nadie tiene el derecho de juzgar a otra persona y más si no conocen la verdad de las cosas, si no conocen a fondo cómo suceden muchas de las circunstancias, si no nos conocen personalmente", señaló Gabriel Soto.

"Nadie tiene derecho ni a insultar, ni a juzgar, ni a ponerle el dedo al otro encima o hablar de su vida sobretodo privada, más si no les afecta en nada. Nos merecemos ese respeto", enfatizó el actor, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por un video que su exesposa, Geraldine Bazán, publicó.

En este, la actriz aseguraba que Gabriel Soto le había sido infiel con Irina Baeva y también acusó a la actriz rusa de "robamaridos".

HAY MÁS...