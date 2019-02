Gabriel Soto a Geraldine Bazán: "Te fallé, tienes toda la razón" (VIDEO)

La novela entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva no acaban. Esta vez el actor decidió pronunciarse sobre lo dicho por su exeposa ante infidelidad de su parte con Baeva.

En su extenso vídeo agradeció a Bazán por sus años de matrimonio y por sus hijas. "Sin embargo, me pregunto en qué momento nos herimos tan profundamente, en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy de que dejamos que tantas personas opinaran de nosotros, de nuestra relación", comentó.

"Te fallé, tienes toda la razón, te falle, pero creo que este fallo venía de tiempo atrás", criticó.

Luego explicó que tenían una larga relación con momentos buenos y malos. "Un momento en el que no había paz, amor, felicidad y armonía", señaló.

"Entre nosotros no había nada mas que un simple papel, pero perdóname si te hice sentir mal, nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto tu versión de las cosas y tu pensar", agregó.

La respuesta de Irina Baeva

Por su lado, la actriz rusa utilizó su cuenta de Instagram para pedirle disculpas a Geraldine Bazán, pero afirmó que sus comentarios no tenían una mala intención. "No he actuado, ni actuaré tratando de lastimas a alguien tan importante para Gabriel", señaló la actriz.

