Gabriel Soto reveló que por fin habló con su exesposa Geraldine Bazán tras el escándalo que protagonizó por reunir a sus hijas con su actual novia Irina Baeva.

En declaraciones para la prensa mexicana, el actor reveló que las cosas van bien con su expareja: “Todo está muy bien, todo se habla a nivel privado y todo lo que se tenía que decir se dijo. Creo que la convivencia está muy bien, las cosas van caminando muy bien y como siempre hemos dicho y lo repetimos, mientras yo esté bien y esté feliz, mis hijas van a estar bien y van a estar felices, mientras su mamá esté bien y esté feliz también va a ser lo mismo, así que todo está bien”.

Asimismo, Gabriel Soto aclaró que no necesita autorización para publicar fotos de sus hijas, tal como había señalado Geraldine Bazán. “No se necesita autorización de ninguna de las dos partes, ella también sube videos a YouTube y cosas así. No hay ninguna restricción. Todo está respetado, no hay ningún acuerdo que se rompió, todo está bien, en orden y todo está caminando. Yo le deseo a Geraldine que sea muy feliz, todo lo mejor, hemos hablado después de todo esto”.

El actor aseguró que Irina Baeva respeta y trata bien a sus hijas, las pequeñas Elissa y Alexa, y explicó que decidió que era tiempo de convivir porque tiene planes serios con la actriz rusa.

“Finalmente, Irina es mi pareja, vamos con una relación muy sólida, muy en serio, va caminando todo muy bien y es por eso que se tiene que hacer esta integración. (…) Todo está bien, hay comunicación, yo deseo que todas las partes estemos en armonía, felices. Mis hijas están bien, siempre voy a ver por el bienestar de mis hijas, mientras Irina les dé cariño y les dé un buen trato a mis hijas, que así es, pues todo está bien”, explicó.

De otro lado, Gabriel Soto no cree que Geraldine Bazán haya recurrido a un brujo para desfigurar a Irina Baeva. “Todas las cosas que inventan, eso para nada. Yo no creo absolutamente nada en eso y son puros chismes. No creo para nada en eso (brujería), inventan cada cosa que no”.