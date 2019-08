Gabriel Soto se molesta y abandona entrevista por bromas contra su novia Irina Baeva│VIDEO

El actor Gabriel Soto explotó y se retiró de una entrevista con "El Gordo y la Flaca", en Univisión, por las bromas que realizaron contra su novia, la también actriz Irina Baeva.

Así lo anunció Raúl "el Gordo" de Molina, pues al inicio del programa habían anunciado que el actor mexicano se presentaría ese día.

No obstante, Gabriel Soto nunca apareció, por lo que Raúl de Molina tuvo que explicar qué había pasado. Según el conductor, Irina Baeva se sintió incómoda por las bromas que hicieron en su contra.

"Como dijimos al principio del programa, Gabriel Soto estaba aquí para venir a 'El Gordo y la Flaca', estaba con su novia Irina Baeva, y aparentemente no le gustaron algunos de los comentarios. Gabriel, por lo que yo hablé con él aquí afuera, y Lili también, quería quedarse. Ella estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque no era ella la que venía a la entrevista, y le dijo que se fuera. Todavía están afuera viendo si deciden entrar al programa o no porque parece que a ella no le gusta mucho cuando hemos hablado de la relación que ella tiene con Gabriel mientras estaba casado", fue la contundente explicación de Raúl de Molina.

Por su parte, Gabriel Soto se defendió en redes sociales y reveló que los conductores se habían burlado de su novia.

“Me tuve que salir del foro, desgraciadamente no pude hacer la entrevista. Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra, no de mi vida personal, pero si me hubieran preguntado algo yo no tengo problema en hablar de eso”, dijo el actor.

En ese sentido, Gabriel Soto explicó que no tenía nada que aclarar a Lili Estefan: “No puedes recibir a un invitado de esa manera. No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada. Incluso El Gordo de Molina dijo “viene en camino”, como si no supiera que yo estaba escuchando. La verdad me pareció muy hostil, la verdad es que no tenía caso hacer la entrevista. Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, yo creo que a ella no le tengo que aclarar nada”.

¿Qué pasó en el programa?

Antes del ingreso de Gabriel Soto, los conductores realizaron bromas contra Irina Baeva. “Y Irina Baeva metió la pata, no mentira, fue Gabriel el que metió la pata”, fue la frase de Raúl de Molina que más habría molestado a la actriz rusa, acusada por Geraldine Bazán, exesposa de Soto, de meterse en su matrimonio.