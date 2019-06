Gabriel Soto niega ser machista por comentario a su expareja Geraldine Bazan FOTOS

El actor mexicano Gabriel Soto tuvo que aclarar la polémica frase que dijo sobre el trabajo de su exesposa Geraldine Bazán.

Como se recuerda, la polémica se originó cuando Gabriel Soto afirmó que no es un "sacrificio" la elección de trabajar de Bazán. "Necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti", fue lo que dijo el actor.

Ante ello, él rechazó que lo llamen machista. "Sí es importante aclarar que yo jamás en la vida dije que yo no permitía a Geraldine trabajar. O sea, eso es donde se me está tachando de machista. En la vida dije eso, que no manipulen, ni tergiversen información", comentó para El Gordo y la Flaca.

"Al contrario, yo le aplaudo que trabaje. Es un gran ejemplo para mi hijas, el hecho de que ella esté trabajando", señaló.