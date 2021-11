El último sábado 6 de noviembre se llevó a cabo la final de la segunda temporada de “Reinas del show”, el cual tuvo como ganadora a Isabel Acevedo, quien superó en puntaje a sus compañeras Brenda Carvalho y Gabriela Herrera.

Tras obtener el segundo lugar del certamen, la joven bailarina Gabriela Herrera se mostró feliz por haber llegado tan lejos a su corta edad. Además, confesó que cumplió un sueño al poder presentarse en el programa de Gisela Valcárcel.

“Estoy emocionada, cumplí mi sueño. Bailar el vals con este vestido tan lindo que me hicieron ha sido genial. Estoy feliz, contenta y no tengo las palabras para describir lo que siento. Quiero pellizcarme para despertar, pero ya está”, señaló.

“Quiero seguir compitiendo, regresar con más fuerza. Todo lo que he logrado a mi corta edad es increíble. Estoy feliz, agradecida con Reinas del show, la producción que me ha tratado muy lindo y el hecho que me hayan dejado bailar con mi nombre propio”, agregó la joven bailarina.

Asimismo, Gabriela Herrera fue consultada por si volvería a la pista de la nueva etapa del programa, a lo que dijo que estaría encantada de regresar por su revancha.

“Yo más de feliz de regresar por una revancha, encantadísima. Estoy feliz de haber llegado a este punto, no pensé llegar en segundo lugar, no pensé pasar la sentencia. Ensayamos muchísimo, estuvimos cerca a la corona, pero nada, feliz”, precisó.

