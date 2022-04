Gabriela Herrera llenó de elogios su compañero Fabio Agositini, a quien calificó de ser un caballero sincero y protector.

“Sí, no niego que, hasta antes de conocer a Fabio, pensaba que era medio tosquito para responder o expresarse sobre algunos temas, pero conforme lo fui conociéndolo me di cuenta que es una persona directa, que dice lo que siente, pero no tiene intención de dañar a nadie, todo lo contrario aunque no lo crean es muy protector”, dijo Gabriela en una entrevista con el diario Trome.

En ese sentido, la bailarina reconoció tener mucha complicidad con el chico reality, quien siempre la hace reír con sus ocurrencias. “Lo que pasa es que nos llevamos bien, es más con Fabio y Facundo (González) todo el día estamos bromeando. Fabio me hace reír mucho con sus ocurrencias”, explicó.

Al ser consultada sobre si ya hubo un beso entre ambos, Gabriela Herrera se negó a confirmar dicha información. “(Ríe) Eso no te voy a responder, solo te puedo decir que la pasamos bien, que no sé lo que pueda pasar más adelante y que en esta vida nunca hay que decir nunca, porque uno nunca sabe qué te puede deparar el destino”, reveló.

Gabriela Herrera manifestó que conoce que en el pasado Fabio Agostini y Jossmery Toledo salieron; sin embargo, se negó a opinar al respecto. “Sí. Con Jossmery me llevo bien, tenemos una bonita amistad, pero el tema que ellos tuvieron es de ambos, y ahí ni me meto, no es mi rollo”, acotó.

