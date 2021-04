Gabriela Serpa se encuentra atravesando un complicado momento tras haber dado positivo al COVID-19. Y es que la modelo se mostró muy emocionada en sus redes sociales al mostrar distintos presentes que le llegaron por parte de sus seguidores.

La integrante de “JB en ATV” reveló que uno de sus seguidores tuvo un lindo gesto al enviarle regalos y una carta. Sin embargo, solo puso su nombre en la dedicatoria, y no su usuario de Instagram para poder encontrarlo.

En ese sentido, Serpa pidió ayuda a los usuarios que la siguen para así poder encontrar a esta persona, y poder devolverle el gesto. “La verdad que no sé quién es la persona que lo ha enviado. Me mandó una tarjeta donde dice que le gustaría conocerme. Es de Estados Unidos, su nombre es Giancarlo Reyes. Si ustedes saben quién es, etiquétenlo porque yo no sé quién es”, expresó emocionada.

Asimismo, la modelo se mostró bastante agradecida por este tipo de presentes e incluso se mostró optimista de poder hallar a este misterioso fanático. “Me ha mandado una linda carta. De verdad estoy muy agradecida con él, y me gustaría poder saludarlo al menos una vez. Muy linda su carta de verdad”, finalizó.

