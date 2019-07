Gaby Spanic agradece al Perú por acoger a venezolanos con conmovedor mensaje│VIDEO

La actriz venezolana Gabriela Spanic llegó a Lima para presentar la obra "Divinas" y agradeció al Perú por acoger a sus compatriotas durante la crisis política y económica que azota a su país.

"En nombre de todos los venezolanos le quiero agradecer al Perú porque han tratado muy bien a los venezolanos. En esta obra 'Divinas', gracias a la empresa de transportes Civa, pedí por todas las redes sociales que lleven víveres, alimentos no perecederos (perecibles), vestuario, agua, latas de atún, todo este tipo de cosas para nuestros hermanos que se encuentran en la frontera pasando un momento muy difícil", señaló la reconocida actriz a Diario Ojo.

En ese sentido, Gaby Spanic agradeció a sus seguidores y los invitó a la obra "Divinas": "Gracias Perú, me siento feliz de estar aquí después de tantos años. Gracias por reconocer mi trabajo, tengo fans hermosos. Han visto todas mis telenovelas acá y yo me siento muy contenta y los quiero invitar a que no se pierdan la obra 'Divinas'".

La actriz también confirmó que realizará una "participación especial" en el remake de La Usurpadora de Televisa.

Otras actrices como Lupita Ferrer, Alicia Machado, Sonya Smith, Ana Patricia Rojo y Patricia Manterola llegaron a Lima para protagonizar la obra teatral "Divinas" el viernes 19 de julio en el Centro de Convenciones María Angola en dos únicas funciones: 7:30 y 9:30 de la noche.

Las actrices también se presentarán en los mismos horarios el próximo 20 de julio en Arequipa.