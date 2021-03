Una de las gemelas peruanas que se hicieron conocidas por su participación en “America’s Got Talent” se logró vacunar contra el coronavirus o Covid-19 en los Estados Unidos.

Andrea Ramos registró parte de su proceso de inoculación con la vacuna Moderna y en un inicio no presentó síntomas. Incluso tuvo que esperar 15 minutos tras la vacunación como medida de seguridad.

Sin embargo, horas después y según registró ella misma, presentó algunos síntomas como fuerte dolor de cabeza y fiebre.

“Estoy de buen humor pero me duele un montón la cabeza. Y el síntoma de la fiebre está bien complicado. No me para fiebre hace un buen rato”, dijo Andrea Ramos.

No obstante, la gemela mejor con las horas y así lo reportó. “Nunca tuve dolor de cuerpo fuerte. Más que todo fue la fiebre y dolor de cabeza y ahora estoy casi bien. Puedo decir que fue lo más difícil”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara Lobatón: la captan con Youna en Cancún y comparten imágenes inéditas | OJO

Samahara Lobatón: la captan con Youna en Cancún y comparten imágenes inéditas | OJO

TE PUEDE INTERESAR