El productor Kike Marquez le dedicó unas conmovedoras palabras a su pareja, Génesis Tapia, quien hace poco se convirtió en madre por cuarta vez hace un mes mediante una cesárea que le realizaron en una clínica local.

Sin embargo, llamó la atención las referencias - que hacen tanto él como Génesis - sobre las discrepancias y “tormentas” que ambos superan continuamente.

“El amor que siento es perfecto porque tu eres parte de él. Y aunque lleguen las tormentas, sé que si estoy a tu lado las superaremos juntos. Solo sé que haces de mi vida la más hermosa, te amo”; escribió en Instagram.

Del mismo modo, Tapia respondió en la red social y resaltó que su matrimonio ha superado varias “batallas”.

“Siento tu amor cuando me besas, cuando me miras, hasta cuando tenemos discrepancias. Si las personas supieran cuántas batallas hemos librado gracias a Dios, no verían el divorcio como una opción. Tales batallas nos han ayudado a evolucionar y fortalecernos”.