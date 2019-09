Génesis Tapía se pronunció luego que Bettina Gallo, expareja de Kike Márquez, lo acusara de no cumplir con la manutención de sus hijos.

Según Génesis Tapia, ella nunca concilió con Bettina Gallo hasta este año, cuando conversaron por teléfono únicamente para tratar el tema de los niños.

“Yo nunca llamé a la ex de Kike para conciliar porque lo que menos quiero es tener algún tipo de contacto con ella (...) Yo me puse en el lugar de ella y cuando yo me quedaba con los bebés, ella llamaba y yo le daba de la mejor manera todas las referencias de cómo estaban los bebés”, explicó Génesis Tapia en el programa ‘Válgame Dios’.

Pero la panelista sorprendió al contar que Bettina Gallo habría intentado separarla de Kike Márquez con falsas acusaciones incluso cuando ella tenía buena relación con los hijos de su todavía esposo, quienes la llaman “mamá”.

“La última vez que hablé con ella yo estaba con los bebés, le estaba dando de comer al más pequeñito, porque tiene la edad casi de mi hijito y ellos me dicen mamá (...) yo contesto y me contesta de lo más normal”, señaló.

“Después le manda mensajes al celular de Kike como dando a entender que ellos tenían algo”, agregó la panelista.

En ese sentido, Génesis Tapia indicó que no cree que Bettina Gallo siga enamorada de Kike Márquez porque él nunca se casó con ella: “Tú no podrías amar a una persona que en ocho años no fue capaz de casarse contigo y con la mujer que conoció seis meses, sí se casó”.