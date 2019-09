La modelo Génesis Tapia culpó a su aún esposo Kike Márquez de ser el responsable de la pérdida de su cuarto bebé en El Valor de la Verdad. El hecho ocurrió en una de sus tantas discusiones en las que se enfrascaron cuando estaba en gestación.

“Nosotros tenemos nuestra hija producto de nuestro matrimonio y el que veía era el segundo. Yo estaba embarazada de cinco meses y sabíamos que era una varón. Nosotros nos habíamos enfrascado en muchas discusiones (...) Entre una de esas tantas discusiones, él me empuja y yo caigo mal y empiezo con las contracciones. Luego me tomé la pastilla y me quedé dormida, pero cuando me levanto toda mi cama estaba mojada”.

Génesis Tapia contó que cuando llegó a la clínica, el médico le confirmó que su bebé no viviría. “Cuando yo llego, el médico me dijo que mi hijo no tenía posibilidad de morir. Beto sentía que moría en dos, no solo me dolía el cuerpo, sino el alma porque pasaba el tiempo y mi hijo agonizaba dentro de mí. Se me partía toda la vida”.

En una dramática confesión, la exchica reality contó que dio a luz en el baño y al tener a su hijo en sus brazos lo cargó cerca a su corazón, pero este ya estaba muerto.

“Yo me he sentado e pujado y he tenido a mi hijo en los brazos, la mitad estaba morado y la mitad el color de la piel. He agarrado a mi hijo cerca a mi corazón para que viva y le he cantado canciones de cuna y ya no recuerdo más. Ahí hay una parte que no podré recuperar nunca”.