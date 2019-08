​Génesis Tapia explica qué enfermedad tuvo a su bebé en cuidados intensivos | FOTOS

La exbailarina Génesis Tapia tuvo unos días complicados luego de que su última bebé, Fe, de apenas un año, ingresó a cuidados intensivos de una clínica local.

Entre lágrimas, Génesis Tapia pidió una cadena de oración por la salud de su pequeña y con lágrimas en los ojos contó por el momento que atravesaba.

Ayer, la niña salió de cuidados intensivos pero continúa internada y ahora Génesis Tapia se animó a contar lo que está sucediendo con la pequeña.

La bebé de Génesis Tapia sufrió de 3 neumonías que casi desencaden en un paro cardiorrespiratorio, todo esto a causa de un virus que no fue detectado a tiempo.

Así contó Génesis Tapia su calvario con la salud de su bebé

Ahora con mi corazón latiendo nuevamente y mi alma en el cuerpo , puedo decirles que jamás había experimentado un sentimiento así sabía lo que era sufrir por un hijo enfermo pero no sabía el dolor que se sentía , cuando un doctor te decía que tu hija estuvo a punto de tener un paro respiratorio por un virus que no detectaron a tiempo y que desencadenó 3 neumonías solo sentí como mi respiración se agitaba y no escuchaba nada más, solo me sostenía mi hija de 6 años que a lo lejos de mi inconsciente pude escucharla decir que no quería que su hermanita se muera solo allí pude volver en si y no terminar de desvanecerme.

Hay muchas personas que me han apoyado y a pesar de haberme alejado de TV mi petición por formar una red de oración , llegaron a muchos hogares y muchos corazones de madre se conectaron conmigo no voy a negar que hubieron tres comentarios de Instagram falsos creados al momento donde me decían que ojalá mi hija no sobreviviera a esta crisis pero me detuve para meter a aquellas personas en mis oraciones por que las necesitaban aún más que yo.

Muchas mamás me preguntan cómo prevenir , la verdad sabemos el invierno por el que estamos pasando y SOLO DIOS permitió que detectaran ese virus en este momento crítico donde mi hija fue ingresada a UCI, con respiración asistida para poder tratarla de una manera más minuciosa a donde quiero llegar es : NO IMPORTA EL DIAGNÓSTICO DEL DOCTOR, LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE DIOS Y SI TÚ TE AFERRAS CON TODO TU CORAZÓN A CREER EN ÉL, PRONTO SALDRÁS DE LA SITUACIÓN EN LA QUE TE ENCUENTRES ,AHORA QUE PUDE CONOCER A VARIOS NIÑOS DESAHUCIADOS EN UCI , PERO QUE SEGUÍAN RESPIRANDO POR LA FE DE SUS PADRES PUDE ENTENDER LA VERDAD DE LA VIDA ESPERO PUEDAN ENTENDER MI MENSAJE @chouriodevedda @veddaleonardo @miguelramos1903 @kikemarquez24 ...BENDICIONES.