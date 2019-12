La exbailarina de cumbia, Génesis Tapia se encuentra en Punta Cana disfrutando de unas cortas vacaciones al lado de su esposo Kike Márquez, con quien ha celebrado sus 3 años de casada.

Génesis Tapia decidió lucir su bien formada figura en las playas de República Dominicana y, no solo eso, ella colgó la fotografía donde luce dos piezas, es decir un bikini.

De inmediato, los usuarios notaron algo extraño en su vientre, una especie de marca, lo cual, fue confirmado por la propia Génesis Tapia, quien empezó a recibir críticas por mostrar la cicatriz que le dejaron las cesáreas de sus 3 hijos.

“Se nota bastante la cicatriz de tus cesáreas pero siempre regia”, escribió una usuaria.

Génesis no lo pensó dos veces y respondió dando una lección a las personas que se sienten acomplejadas por sus marcas en el cuerpo: “debería notarse tan mis estrías pero ya no se ven muchas, la verdad no me interesa esconder las huellas de amor que me dejaron mis hijos, así, con marcas en el cuerpo, me amo y me siento hermosa”.