La modelo Génesis Tapia se sentará este sábado en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y un adelanto del programa reveló cuatro de las preguntas que responderá frente a Beto Ortiz.

La pregunta más polémica será la que involucra a Michelle Soifer como se puede escuchar en el adelanto que compartió el periodista Beto Ortiz a través de su Instagra.

Estas son cuatro de las preguntas

¿Te besó Michelle Soifer dentro de una piscina?

Ella se acercó a besarme y yo me quedé petrificada y fluyó.

¿Te escupió Rosángela Espinoza?

Te lo juro por Dios y por mi madre que yo no la escupí. Se apagaron las cámaras, ella se secó las lágrimas y me dijo: vamos a ver quién termina mejor en esto.

¿Golpeaste a Melissa Paredes?

Melissa exaltada (...) casi nos matamos.

¿Te afanaba Yordy Reyna?

Él no se me despegó en toda la noche. Estuvo intenso. Nos ibamos a despedir, él voltea la cara y me dio un beso que yo también le correspondí.