En “Válgame Dios”, Génesis Tapia contó que Michelle Soifer la llamó luego de ver la promoción de “El Valor de la Verdad”. “Fue una experiencia y creo que a muchos les ha pasado y no tiene que ser motivo de alarma. Conversé con ella cuando se dio la promoción”.

La exbailarina y chica reality, Génesis Tapia, reveló que Michelle Soifer le dijo que tenía una imagen que cuidar y que no debería hablar esas cosas, sin embargo ella habría dicho que se despreocupe.

“Ella me hizo ese comentario de que ella tenía una imagen que cuidar y yo le dije: mira El Valor de la Verdad, yo no estoy hablando nada malo, fue una experiencia y no te preocupes”, le dijo.

Génesis Tapia dejó en claro que hoy por hoy estima mucho a Michelle Soifer y no quiere tener problemas con ella. Además, contó que luego de emitirse el programa no han hablado al respecto.

“Con Michelle, yo he vivido millones de cosas, pero muy aparte de las viviendas hay un cariño y respeto muy grande. En este punto, lo menos que yo quiero es entrar en discrepancias con ella porque e suna mujer muy valiosa y no debemos trasmitir ese mensaje de violencia entre nosotras”, acotó.