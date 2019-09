La exbailarina Génesis Tapia habló sobre la enfermedad de su hija en el programa “Magaly TV La Firme” junto a Magaly Medina para orientar a los padres de familia que pasan por lo mismo.

Génesis Tapia reveló cómo ingresó el virus al cuerpo de su pequeña, que la llevó al hospital y donde le detectaron que sufrió de 3 neumonías que casi desencadena en un paro cardiorrespiratorio.

“El virus que se le detectó a mi hija fue a través de la saliva. Está en la calle y solo se puede contagiar a través de la saliva. Se puede contagiar por un estornudo, en las guarderías, en colegios y no tiene cura, pero sí puede ser tratado para no empeorar y no destruir los pulmones" , contó la exbailarina frente a cámaras.

Por ello, Génesis Tapia recomendó a los padres de familia hacerles la prueba de neumonía a sus hijos si está a sus posibilidades.

“Mamitas si tienen la posibilidad de hacerle una prueba de neumonía, hazlo, porque siempre es bueno descartar”, acotó.