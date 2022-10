La controversial modelo Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al revelar que muy pronto se convertirá en abogada y su meta es convertirse en jueza. La exchica reality se mostró totalmente orgullosa de sus logros.

A través de su cuenta de Instagram, la polémica pellirroja confesó sus planes a futuro, además recordó sus escándalos y agradeció todo lo que aprendió de ellos.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

“Agradezco con todo mi corazón a mi pasado. Me caí y me volví a levantar muchas veces y en esas tormentas, me permití conocer a Dios y cambiar mi vida. Me hicieron daño y por mis malas decisiones también dañe, en medio de todos los terribles momentos por lo que pase, pude volver a nacer”, dijo inicialmente Tapia en una publicación.

“Ahora tengo una familia, trabajo y un hogar muy bien cimentado, en un par de meses seré abogada e iniciaré mi maestría en Ciencias Penales… ¿Mi meta? Ser juez. Nadie apostaba por mi, pero me bastó saber que Dios si lo hacía para decidir creerle con todo y confiar desde el alma en la gran mujer que soy… seguiremos escribiendo líneas de éxito”, agregó.

