La exchica reality Génesis Tapia contó un traumático hecho al sentarse en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”. Reveló haber tomado veneno y que estuvo a punto de morir tras ser violada.

Génesis Tapia contó lo que pasó y sintió una vez que tomó esta drástica decisión. “Llevé leche de la cocina, coloqué el veneno en el vaso y luego la leche y lo tomé sin pensarlo. Luego me puse en una esquina de mi cuarto esperando que suceda lo que tenía que pasar”.

Según el dramático relato de Génesis Tapia, lo último que escuchó era el llanto de su abuela, mientras el doctor le decía a su madre que no había nada más que hacer.

“Tenía 14 años y mi cuerpo empezó a ponerse duro y sentí mucho miedo. Grité y mi abuela entró y me dijo: ¿Qué has hecho?. Mis hermanas trataban de cargarme pero yo estaba rígida, entonces llamaron a los vecinos. Cuando me sacaron yo ya no podía moverme, solo escuchaba y lo último que yo escuché es al doctor diciéndole a mi mamá: “ya no hay más que hacer, de aquí en adelante es de Dios”. Mi abuela gritaba en el fondo y de pronto vuelvo en sí”.

Génesis Tapia relató que producto del veneno, perdió la voz para el canto y estuvo muerta en vida muchos meses. “Yo estuve varios meses vegetal, en estado de coma, yo no me movía, no comía, no hablaba, no miraba, estaba atrapada en mi propio cuerpo, clínicamente había muerto, el veneno había mucho daño en mí”.