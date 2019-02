​Geni Alvés comparte triste noticia y conmueve a todos en redes sociales

La modelo brasileña Geni Alvés atraviesa un difícil momento y así lo hizo saber a través de las redes sociales.

Geni Alvés informó el lamentable fallecimiento de su exesposo y padre de su hijo, Daniel Ratti, quien partió de este mundo el pasado 4 de febrero.

“Daniel ha sido una persona muy importante en mi vida y con el he vivido 11 años y de esa convivencia nace mi hijo que ahora ya tiene 12 años y con el aprendí mucho y también hemos tenido momentos felices y hasta que nos hemos separado”, contó.

Geni Alvés contó que tuvo muchos problemas con Daniel Ratti por la tenencia de su hijo Sandro pero que al final de todo, ambos cumplieron sus responsabilidades como padres del menor.

Este es el mensaje de Geni Alvés tras la muerte de su exesposo:

“Hoy 04 de febrero será un día marcado en mi vida y para mi hijo. Por cosa del destino El Papa de mi Hijo Daniel Ratti nos ha dejado, se fue, es muy doloroso estar pasando por estos momentos, Daniel ha sido una persona muy importante en mi vida y con el he vivido 11 años y de esa convivencia nace mi hijo que ahora ya tiene 12 años y con el aprendí mucho y también hemos tenido momentos felices y hasta que nos hemos separado. Pero quedó el vínculo de padres y acabamos siendo amigos a pesar que he peleado muy duro por la tenencia de mi hijo. Pero a pesar de todo eso hemos llegado a ser amigos y al final lo he querido mucho. Hoy aquí con mucha tristeza y dolor tengo que enfrentar una nueva etapa de mi vida de estar consciente que mi hijo ya no tiene padre y que yo estoy sola aquí en Perú para mi hijo. Pido a Dios que me ayude a superar eso y que reciba su alma y que tenga paz. Y aquí, Sandro y yo vamos a tenerte en nuestros corazones el resto de nuestras vidas y quedaremos con los mejores recuerdos y enseñanzas de ti.. Te queremos Daniel Ratti. Que en paz descanse. Sandro y Geni”.

