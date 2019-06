Este es el mensaje que escribió George Forsyth a Claudia Ramírez el día de su boda con Vanessa Terkes│VIDEO

El pasado 25 de agosto, Vanessa Terkes y George Forsyth contrajeron matrimonio por lo civil. Días después, Claudia Ramírez, la expareja del actual alcalde de La Victoria reveló para los medios que este le escribió el mismo día de su boda.

"Lo felicité. El día del matrimonio civil, justo me escribió a preguntarme por el perro. Solamente le dije: ‘Felicitaciones por tu matrimonio y ojalá quedes como alcalde’. Solo me preguntó: ‘¿Cómo estás?, ¿cuándo puedo ver al perrito?”, contó la modelo.

Incluso, al delatar al exdeportista, agregó que no creía que Vanessa Terkes se molestaría porque "ya se había casado". Sin embargo, esto no fue así, ya que la actriz sí le reclamó al alcalde y este le aseguró que había borrado la conversación por no tener espacio en su celular, según manifestó la abogada de Vanessa.

Pero cuando Claudia Ramírez manifestó lo sucedido, la artista defendió a su todavía esposo. "Él la tiene bloqueada del WhatsApp hace tiempo y la tenía en mensajes, pero después de su última gran mentira decidió bloquearla y pasar la página con su mascota. Me da risa y pena al mismo tiempo (...) Yo estoy feliz con mi esposo y segura de cuánto amor me tiene, ni ella ni nadie me va a hacer dudar, porque eso siente", comentó en su momento.

Ahora, Vanessa Terkes denunció a George Forsyth por violencia psicológica y su abogada aseguró que "él no ha querido dialogar con su esposa, pese a las súplicas, a las llamadas, al llanto del por qué de sus cambios tan bruscos y los maltratos de él hacia ella".