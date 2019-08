George Forsyth volvió a hablar sobre su polémica boda con Vanessa Terkes que tan solo duró 8 meses. Lo primero que comentó el alcalde de La Victoria fue que su separación con la actriz fue uno de los golpes más duro de su vida.

“Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante”, declaró en una entrevista para diario Trome.

Inclusive, lo que más sorprendió fue cuando indicó que si no habría estado enamorado, George Forsyth se hubiese casado con bienes separados, sin embargo, no lo hizo.

“No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura”, señaló.

Por otro lado, George Forsyth confesó cómo fue que superó la ruptura con Vanessa Terkes. “Es un golpe duro, pero gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviese el coraje. Así que hay que mantenerse en pie”, concluyó.