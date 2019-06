George Forsyth comparte conmovedora fotografía junto a su padre tras declaraciones de Vanessa Terkes

Esta mañana, el programa de Milagros Leiva emitió una entrevista grabada de Vanessa Terkes sobre la violencia psicológica que sufrió por parte de George Forsyth. Pero eso no quedó solo en el alcalde de La Victoria, la actriz también acusó al padre de este de haberla hostigado y maltratado con fuertes burlas.

¡Le da su respaldo!

Ante esto, George Forsyth decidió publicar una conmovedora fotografía junto a su padre, el diplomático Harold Forsyth.

"Te amo papá", dice la descripción de la instantánea, donde se ve al alcalde de La Victoria cuando era solo un bebé, mientras que su padre le da un beso en la mejilla. Con esta imagen, sin duda, George Forsyth prioriza el amor a su padre, y deja a un lado las fuertes declaraciones de Vanessa Terkes, su aún esposa.

Como se sabe, la actriz peruana aseguró que es Harold Forsyth, quien desea que George Forsyth sea candidato a la presidencia, también le dio a entender que su hijo le iba a ser infiel. "Sí creo que Forstyh me fue infiel. Incluso, su papá me dijo 'sabes que el puede tener su oficina y que se puede dar sus escapaditas, ¿no? ¿Sabes que uno se cansa del pollo a la brasa, ¿no? ¿Tú sabes que esto es para la campaña no más, ¿no?", contó.