George Forsyth critica a Vanessa Terkes por declarar en público: "Ya la justicia verá. Esto recién comienza"

El alcalde de La Victoria, George Forsyht, aclaró que ya no quiere hablar sobre todo lo dicho por su exesposa Vanessa Terkes en los medios de comunicación, quien - como se recuerda- lo denunció por violencia física y psicológica.

"El que calla, respeta. y respeta los procesos como debe de ser"; dijo consultado sobre la imagen de 'agresor' o "maltratador' que puede haberse formado la opinión pública tras las declaraciones de la actriz.

"Ya será un juez o jueza que decida si es cierto o no (lo que se dice de mí). Ya la justicia verá y tomará la decisión. Vamos a ver, esto recién comienza", añadió.

Además, criticó a la actriz por haber adelantado opinión sobre el caso y no respetar el proceso que - actualmente- está en el Poder Judicial. Consideró que los comentarios de Terkes "puede afectar la transparencia" y que, por ello, no dirá si son ciertas o no las acusaciones en su contra.

"Debe ser un proceso limpio y transparente, no viene al caso hacer declaraciones. No voy a ir en contra de mis principios y educación, seguiré bajo la misma linea, no hablaré del proceso. Hay que respetar la justicia que tome las medidas que deba tomar y que no sea entorpecido por algo que se pueda decir", comentó a Domingo al Día.

Llamó la atención que dijera que hay mucho dinero detrás del escándalo en el que está envuelto.

"Sé que hay muchos intereses detrás, se mueve mucha plata para que me vaya mal, para pedir vacancia, me han querido dar vuelta y no encuentran la forma de cómo (hacerlo)", aseguró.

