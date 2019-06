George Forsyth pidió ocultar la opción sexual de la hija de Vanessa Terkes, según actriz│VIDEO

Dentro de las muchas declaraciones que Vanessa Terkes dio sobre George Forsyth, la actriz reveló cuál fue la reacción del alcalde de La Victoria al saber la opción sexual de su hija Sujetka Val Terkes.

Según Vanessa Terkes, George Forsyth le pidió ocultar la opción sexual de su hija a la familia del burgomaestre.

"De mi hija me dijo que por favor no le dijera todavía a su familia, su opción sexual", dijo la actriz durante la entrevista con Milagros Leiva en ATV Noticias.

Clasista

En ese sentido, Vanessa Terkes manifestó que George Forsyth minimizó a su familia y amigos: "Ha minimizado mucho a mi gente, amigos de La Victoria. Dijo que la única persona que valía la pena en mi familia era mi hermana (...) será porque tiene una familia normal".

La actriz descartó haber sufrido violencia física de parte de George Forsyth, pero sí psicológica: "No me ha pegado Milagros, pero sí ha jugado con mi mente como se le ha dado la gana y eso no se vale, me ha hecho sentir menos".