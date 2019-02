George Forsyth se emociona por mensaje de Pedro Suárez-Vértiz y lo demuestra con estas palabras

Este viernes, Pedro Suárez-Vértiz asombró al dejar un mensaje en redes sociales, el cual respalda la gestión que se encuentra realizando hasta el momento George Forsyth, el actual alcalde de La Victoria.

"George Forsyth, aunque la justicia quizá defienda a los fumones y choros antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren. Arriba George!! Arriba La Victoria", escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

Ante esto, George Forsyth decidió contestar el mensaje, reflejando emoción en sus palabras, ya que Pedro Suárez-Vértiz, es una de las personas a las que admira.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida! Jamás imaginé que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos tocó en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día! Te admiramos!", sostuvo el exdeportista.

HAY MÁS...