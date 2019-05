George Forsyth tras separación con Vanessa Terkes: "Es muy duro”

La separación de George Forsyth y Vanessa Terkes sorprendió. El programa "En Boca de Todos" publicó el comunicado de la actriz donde dejaba por sentada la decisión, mientras el alcalde de La Victoria se encontraba en un operativo en Polvos Azules.

George Forsyth fue consultado sobre el fin de su relación con Vanessa Terkes después de ocho meses de casado, a lo que él dijo que aún no ha interiorizado la noticia. Además, reconoció haber estado muy ocupado con su labor como alcalde.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, dijo George Forsyth para Perú21.

Aunque la noticia de la separación aún está fresca, George Forsyth sigue comprometido con su labor como alcalde de La Victoria.

