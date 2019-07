​George Forsyth sobre denuncia de Vanessa Terkes: "es improbable que prospere"

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, finalmente habló sobre la denuncia que le hiciera su aún esposa Vanessa Terkes, quien lo acusó de violencia psicológica.

George Forsyth acudió hasta la cabina de RPP para ser entrevistado en vivo sobre los sucesos que acontecen en su distrito y, obviamente, no pudo evitar responder unas preguntas sobre Vanessa terkes.

(FOTO) Vanessa Terkes y George Forsyth el día de su boda civil

El burgomaestre minimizó la denuncia de su esposa pues asegura que es improbable que esta prospere.

"¿Qué pasaría si la justicia encuentra que la denuncia de Vanessa Terkes tiene sustento y el proceso legal que inició en su contra prospera?", le consultaron.

George Forsyth respondió así: "eso es muy improbable que suceda. Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo, no puede haber impunidad para nadie. Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si soy culpable o no)".

