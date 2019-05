George Forsyth sorprende al cantar en evento tras separación con Vanessa Terkes (VIDEO)

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reapareció cantando en un evento luego de confirmarse que se encuentra separado de su esposa, la actriz Vanessa Terkes.

El último fin de semana, el burgomaestre asistió a un homenaje al cantante Diosdado Gaitán Castro. El evento se realizó en el Club Huancayo.

Es así que George Forsyth se animó a cantar en el escenario. Entusiasmado, el alcalde interpretó el tema 'Triciclo Perú', de Los Mojarras.

Al finalizar, George Forsyth dedicó unas palabras a Diosdado Gaitán Castro: "No me has podido hacer más roche hoy. Hermano, te quiero".

Cabe resaltar que en agosto pasado, tras su boda civil, George Forsyth y Vanessa Terkes bailaron al ritmo de las canciones de Diosdado Gaitán Castro en la masiva celebración que se realizó en La Victoria.

