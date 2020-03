La actriz Vanessa Terkes no tuvo reparos en referirse a su actual estado sentimental y cómo se encuentra tras haberse separado del que fue su esposo por unos meses, el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth. Y es que cabe recordar que la artista le interpuso una denuncia al exarquero de Alianza Lima por violencia familiar.

La también conductora estuvo en una entrevista exclusiva con diario Trome y contó varios episodios de su vida, entre ellos a qué se está dedicando últimamente desde que dejó la actuación.

“Hace tiempo que no actúo, estoy en hospitales apoyando a la gente y no llevo cámaras. Leo los derechos y deberes de la gente, y con esa base reclamo y doy mi apoyo”, manifestó.

Por otra parte, la artista indicó que su corazón actualmente se encuentra tranquilo y que no necesita tener una pareja para sentirse plena.

“Estoy enamorada de mí. No necesito de un hombre. Mi corazón está limpio y se renueva. Estoy llena de amor y no me hace falta nada más”, señáló.

