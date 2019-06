"Él tomaba demasiado", abogada de Vanessa Terkes hace fuerte declaración contra George Forsyth

La abogada de Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, reveló detalles desconocidos de la vida marital de George Forsyth, según lo que contó la actriz peruana ante el juez de familia.

Carrasco sostuvo que durante varios meses el alcalde de La Victoria le prometió a Terkes que cambiaría de actitud, sin embargo nunca se dio, pese a que la también conductora intentó hablar muchas veces con su aún esposo.

"Él no ha querido dialogar con su esposa, pese a las súplicas, a las llamadas, al llanto del por qué de sus cambios tan bruscos y los maltratos de él hacia ella", dijo.

Al ser cuestionada sobre el abandono de hogar por parte de George Forsyth, la abogada indicó: "Hace dos meses, el señor Forsyth llegaba unas noches y otras noche no (llegaba a su hogar)", comentó.

Llegaba oliendo a alcohol siendo alcalde de La Victoria

Incluso, Carrasco se animó a contar que George Forsyth llegaba en estado de ebriedad durante varias ocasiones siendo alcalde de La Victoria.

"Ella no lo había conocido antes, y durante el matrimonio mismo, durante la convivencia, vio que él tomaba demasiado, y ella como consejo le decía que no tomara porque es una figura pública, pero llegaba en estado catatónico de alcohol y ella le decía que 'es un Alcalde que no puede exponerse a que le pase algo, y además la buena imagen que tenía que cuidar'. Y, él le respondía 'no te metas', 'cállate', 'no es tu vida', eso no es un matrimonio, eso ya es violencia psicológica", señaló.

Por último, afirmó que el exfutbolista "está coaccionando para que le firme un documento de separación mutua para poderla asistir económicamente. Eso es el extremo de un acto cobarde".

Magaly hace polémica pregunta

En el programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina y la abogada de Vanessa Terkes hablaron sobre la supuesta adicción al alcohol de Forsyth.

Sin embargo, Magaly le preguntó si no fue más bien la actriz quien tenía problemas. “¿Es cierto que Vanessa cuando tomaba hacia papelones que lo hacían quedar en vergüenza pública a Forsyth?”.