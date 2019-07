​George Forsyth y Vanessa Terkes adoptaron mascota y ahora ninguno de los dos lo cuida │VIDEO

George Forsyth y Vanessa Terkes nuevamente dan qué hablar y ahora porque juntos adoptaron a un perrito a quien llamaron "Chimpandolfo", cuando todo era felicidad en su hogar.

Sin embargo, luego de la polémica separación que tuvieron, ni George Forsyth, ni Vanessa Terkes se acuerdan de la mascota pues ninguno de los dos lo cría y así lo dio a conocer Magaly Medina.

Todo haría indica que es un familiar quien cuida a "Chimpandolfo". "Está bien , no ahorita no (está conmigo), no quiero hablar del tema", dijo Vanessa Terkes.

Al respecto, Magaly Medina tildó de "poco humanos" a los exesposos: "Uno cuando se separa se hace cargo con los hijos y con las mascotas. Ahora, ni Vanessa lo tiene, ni lo tiene George".