Geraldine Bazán defiende a Gabriel Soto tras críticas pese a supuesta infidelidad I VÍDEO

A pesar de los rumores de una supuesta infidelidad con Irina Baeva, la actriz Geraldine Bazán rompió su silencio para defender a su exesposo y padre de sus hijas Gabriel Soto luego que publicara un vídeo de YouTube, y sus palabras sean malinterpretadas por algunos, quienes pusieron en duda el apoyo de su expareja tanto en lo económico como en los cuidados de sus pequeñas, al decir que el labor como "mamá o papá es una tarea difícil".

Por ese motivo, la actriz mexicana decidió aclarar el mal entendido, defendiendo a Gabriel Soto. “Lo pusieron mal, yo nunca dije madre y padre, me refería a que cuando eres madre o padre, tus prioridades en la vida cambian. Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá”, sostuvo en una entrevista para el programa 'La cuchara'.

Incluso, volvió a asegurar que recibe todo el apoyo del padre de sus dos menores hijas. "Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho", comentó.

