¿Geraldine Bazán sigue amando a Gabriel Soto? Actor responde a mensajes de su exesposa│VIDEO

Gabriel Soto se pronunció luego que los medios mexicanos especularon que su exesposa Geraldine Bazán le estaba enviando indirectas a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Geraldine Bazán compartió un video desde París y escribió: "solo me falta el príncipe azul".

A raíz de este mensaje iniciaron las especulaciones de que la actriz mexicana hablaba de su exesposo, quien actualmente tiene una relación sentimental con Irina Baeva.

Sin embargo, Gabriel Soto se pronunció y reveló que tiene buenos deseos para la madre de sus hijas, pero que los mensajes no son para él.

"Yo siempre voy a hablar bien de ella, es la madre de mis hijas, fue mi pareja durante 10 años y yo la aprecio, le tengo un respeto especial y siempre será así (...) Esos mensajes desconozco, yo respeto", dijo Gabriel Soto para 'Suelta la sopa'.

En ese sentido, el actor mexicano recordó que su matrimonio acabó hace varios años porque ya no eran felices juntos: "Es una interpretación, yo no puedo hablar sobre lo que ella opine, hable o escriba. No creo que sea hacia mi porque lo nuestro terminó hace dos años. Desgraciadamente cuando algo termina después de tanto tiempo y después de tanto luchar (...) donde no hay cosas que sostengan una buena relación y seamos felices, donde ya no hay esa felicidad, por el bienestar emocional de todos, se tomó y se llegó a esa decisión".