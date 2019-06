Gerente de "América Televisión" defiende a Nicola Porcella tras regreso a "Estás en todas"

Pablo Massi, gerente general de América Televisión, defendió la contratación de Nicola Porcella luego de las críticas que ha recibido el chico reality tras aparecer nuevamente como el conductor en 'Estás en todas'. Debido a la "Fiesta del terror" en Asia, donde habría existido drogas.

"Toda persona puede ser acusada, pero si es hallado culpable, el canal tendrá un punto de vista. Mientras eso no suceda sigue siendo un empleado, fue cesado y no veo ningún problema si está o no está (Estás en todas), tampoco he conversado con los productores de ello", sostuvo para El Trome.

Sin embargo, Claudia Meza, la exreina de belleza que denunció haber sido abusada por parte del amigo de Nicola Porcella y al enterarse que había regresado a su exprograma, comentó:"Esto se veía venir porque a las finales esperaron que se calme todo para que otra vez lo metan a su programa, me causa molestia e indignación", dijo.